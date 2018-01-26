محافظ دمياط: إنشاء مشروع إسكان استثمارى بالامتداد العمرانى برأس البر





دمياط معتز الشربينى

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، عن أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإنشاء مشروع إسكان استثمارى تعاونى بالامتداد العمرانى برأس البر وكذلك بجوار منطقة رأس البر زمان 2.

وأشار المحافظ فى بيان أن البروتوكول تضمن إنشاء مشروع إسكان استثمارى بالامتداد العمرانى براس البر بجوار تقسيم الشرطة على مساحة 76 فدان وسيتم تقسيم الأرباح بين المحافظة وهيئة الأوقاف، إيماءًا للبروتكول الموقع بين المحافظة وهيئة الأوقاف ولحين البت بشكل نهائى فى قضية ملكية مساحة 76 فدان سواء للمحافظة أو للهيئة، بالإضافة إلى عمل مشروع اسكان استثمارى بجوار قرية رأس البر زمان 2 على مساحة 12 ألف متر.

وأضاف المحافظ أنه سيتم استغلاله فى إقامة عمارات سكنية ومنطقة كافيتريات ومطاعم بالإضافة إلى ممشى أهل مصر.