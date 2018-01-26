محافظ القاهرة: "خليك زى آدم" تنتشر فى ربوع القاهرة لمواجهة أزمة القمامة

كتب سيد الخلفاوى

شهد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة فعاليات حملة "خليك زى آدم ومترميش حاجة على الأرض"، والتى ينظمها حى النزهة بالتعاون مع عدد من طلاب المدارس وشباب المنطقة والجمعيات الأهلية، أمام مشروع مصر بشارع أنقرة-النزهة، والتى تهدف إلى تنمية الوعى الإيجابى لدى الجميع المواطنين بعدم إلقاء المخلفات فى الشوارع أو المدارس أو الحدائق أو الطريق العام، وإقناعهم بالممارسات السليمة و السلوك الحميد ونشر ثقافة التغيير، بمشاركة نواب البرلمان لرفع وعى المواطن بأهمية مساعدة الأجهزة التنفيذية فى إنجاز خططها لرفع كفاءة النظافة بالشوارع.

وقدم طلاب المدارس عرضا فنيا لتوعية المواطنين بأهمية حملة "خليك زى آدم" فى ضوء التعاون والجهد المبذول من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

وأكد المحافظ أن جميع أحياء القاهرة تقوم بتطبيق حملة خليك زى أدم ومترميش حاجة على الأرض فى ربوع أحياء القاهرة لكى نجعل القاهرة من أرقى عواصم العالم.



حضر فعاليات حملة خليك زى آدم المهندس خالد أبو ضيف رئيس حى النزهة وعدد من نواب البرلمان وعدد من قيادات محافظة القاهرة.