محافظة البحيرة تستجيب لأهالى كوم الفرج بأبو المطامير وتزيل آثار الأمطار





البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تلقت غرفة عمليات محافظة البحيرة عده شكاوى من المواطنين بارتفاع مناسيب المياه ببعض مصارف الصرف نظرا لسقوط أمطار غزيرة وانسداد بعض مواسير الصرف.

جاءت شكوى الأهالى بناحية قرية كوم الفرج بمركز أبوالمطامير بارتفاع مناسيب المياه فى مصرف الصرف المار بالقرية، وعلى الفور اتصلت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، المهندس إبراهيم سلمان رئيس الإدارة المركزيه لإقليم صرف غرب الدلتا وتمت المعاينة الفورية بمعرفة المهندس محمود القونى مدير عام صرف جنوب غرب البحيره والمهندسة مارى كريم مهندسة صرف أبو المطامير واتضح أن المصرف موضوع الشكوى مصرف صرف خصوصى وتم تسليك المواسير وسحب المياه وحسم الشكوى.

كما ورد بلاغ أخر من شرطة النجدة بشكوى الأهالى بناحية قرية الظافر التابعة لمنطقة شمال التحرير بارتفاع منسوب المياه بالترعة المارة بالقرية .

وعلى الفور تم الاتصال بالمهندس أشرف السيد، مدير عام رى النوبارية، وتمت المعاينة بمعرفة المهندس ابراهيم عبدالسميع مهندس رى شمال التحرير وأتضح أن الشكوى بسبب ارتفاع منسوب المياه فى مصرف صرف خصوصى بسبب انسداد احد المواسير وبسبب وجود مواسيرخط مياة شرب وتم الاتصال المهندس ابراهيم سلمان رئيس الادارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا وبشركة مياة الشرب بالإسكندرية وتم الدفع بحفار وتم إزالة المواسير المسدودة وحسم الشكوى.