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مجلس النواب الأمريكى: التهديدات الإيرانية لدول المنطقة لن تمر دون عقوبات

الجمعة، 26 يناير 2018 12:03 ص
مجلس النواب الأمريكى: التهديدات الإيرانية لدول المنطقة لن تمر دون عقوبات بول ريان رئيس مجلس النواب الأمريكى


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قال رئيس مجلس النواب الأمريكى بول ريان اليوم الخميس إن التهديدات الإيرانية لدول المنطقة وتزويد الحوثيين بالصواريخ التى يتم إطلاقها على السعودية وما تفعله إيران فى اليمن وسوريا لن يمر من دون أن تدفع ثمن أفعالها وفرض عقوبات عليها.

جاء ذلك فى حوار نظمته أكاديمية الإمارات الدبلوماسية بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الدولة عضو مجلس أمناء الأكاديمية ، ويوسف مانع العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).


وأكد ريان التطابق التام فى الرؤى بين بلاده والإمارات والسعودية تجاه التهديدات الايرانية على الاستقرار الإقليمى ، وعلى ضرورة اجتثاث منابع الإرهاب ، وقال " إن الولايات المتحدة تضع نصب أعينها التهديد الإيرانى لدول المنطقة ، وإن الولايات المتحدة تتفق بشكل كامل مع الإمارات والسعودية بشأن ضرورة منع إيران من توسيع قبضتها على دول أخرى فى المنطقة".


وأضاف أن الكونجرس الأمريكى ينظر إلى هذه القضايا بالطريقة نفسها التى تنظر بها الإمارات والسعودية ، مشيرا إلى أن النظام الايرانى يفقد قبضته على شعبه، مؤكدا دعم بلاده للشعب الايرانى وسعيه لاستعادة حريته.


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بول ريان

إيران

الحوثيين



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