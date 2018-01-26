مجلس الخدمات المالية الإسلامية يعين أميناً عاماً جديداً

مجلس الخدمات المالية الإسلامية يعين أميناً عاماً جديداًالجمعة، 26 يناير 2018 02:48 م
ميناء بماليزيا
سيدنى – رويترز
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قال مجلس الخدمات المالية الإسلامية، اليوم الجمعة، إنه عين بيلو لاوال دانباتا أمينا عاما جديدا للمجلس الذى يتخذ من ماليزيا مقرا له، والذى يعد أحد الكيانات الرئيسية المعنية بوضع المعايير فى قطاع التمويل الإسلامى.
وسيتولى "دانباتا "المنصب خلفا لجاسم أحمد الذى تقاعد العام الماضى بعد 6 سنوات قضاها على رأس المجلس الذى يضم أكثر من 180 عضوا بينهم 75 جهة تنظيمية وإشرافية.
و"دانباتا" عضوا فى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية التى تتخذ من البحرين مقرا وكان فى السابق مديرا المركز العالمى لتعليم التمويل الإسلامى.
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