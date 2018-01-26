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مجلس إدارة "النصر لصناعة المحولات" يناقش الشطب اختيارياً من البورصة

الجمعة، 26 يناير 2018 01:00 ص
مجلس إدارة "النصر لصناعة المحولات" يناقش الشطب اختيارياً من البورصة البورصة المصرية ـ صورة أرشيفية


كتب هانى الحوتى
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يعقد مجلس إدارة شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية-الماكو، اجتماعاً يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 يناير، وذلك لمناقشة شطب أسهم الشركة اختيارياً من بورصة الأوراق المالية، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على ذلك.
 
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة النصر لصناعة المحولات – الماكو، خلال التسعة أشهر المنتهية فى سبتمبر الماضى، ارتفاع أرباحها بنسبة 35%، على أساس سنوى، نتيجة نمو مبيعاتها.
 
وحققت شركة ألماكو، أرباحاً بلغت 37.3 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، مقابل أرباح بلغت 27.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.
 
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 375.6 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 354.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى.
 
 
 
 

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