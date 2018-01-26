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ليلة سقوط "باسم" حرامى السيارات بالتجمع الخامس

الجمعة، 26 يناير 2018 12:00 ص
ليلة سقوط "باسم" حرامى السيارات بالتجمع الخامس سيارات - صورة أرشيفية


كتب كريم صبحى
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قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بسرقة سيارة ومساومة صاحبها على دفع فدية مقابل إعادتها له.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من "محمد.ف.أ" 39 سنة، سائق فى شركة نقل المواطنين الحديثة، بأنه حال مزاولة عمله بالسيارة ملكه رقم ص د ج 246 تم استدعائه عن طريق تطبيق الشركة عمله على هاتفه المحموله، لتوصيل أشخاص بانتظاره فى منطقة زهراء الحى العاشر ـ دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

 وأشار إلى أنه تقابل مع شخص "أدلى بأوصافه التقريبية"، وطلب منه توصيله للمنطقة المتاخمة للغابة المتحجرة، وعقب وصوله للمكان ترجل من السيارة للاستعلام عن العنوان، وفوجئ بانصراف مستقل السيارة صحبته بالسيارة وبداخلها هاتفه المحمول، وبالاتصال على هاتفه تجاوب معه أحد الأشخاص  وساومه على دفع 20 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة.

 توصلت التحريات إلى وراء الواقعة "باسم.ر.ع" 22 سنة، عاطل، وبنصب الأكمنة فى أماكن تردده أسفرت عن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول والسيارة المستولى عليهما.

 وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وبعرضه على المجنى عليه تعرف عليه واتهمه بسرقة السيارة، فتحرر له المحضر اللازم وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق

 


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