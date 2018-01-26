لو مبتدئ وعاوز تصطاد سمك.. محترف صيد بالسويس هيعرفك الأدوات "صور"





السويس- سيد نون

تجذب هواية صيد الأسماك الكثيرون من مختلف الأعمال، وهى الهواية التى يكتسب من يمارسها مستوى عال جدا من الصبر والتحمل والهدوء لأوقات الطويلة حتى يحصل فى النهاية على مكافأته بصيد الأسماك، ويتطلب من الراغبين فى ممارسة هواية الصيد الاطلاع بشكل دقيق على الأدوات المستخدمة فى الصيد، وكيفية استخدام الأدوات فى الأماكن المختلفة للصيد.

وبمحافظة السويس التى تطل على خليج السويس ينصح محترفو الصيد بالقيام بالصيد بمنطقة ملفات العين السخنة، حيث جبال عتاقة من خلفك مياه البحر من الأمام وهى منطقة غنية بالأسماك، كما يفضل الكثيرون القياكم برحلات صيد باللنشات البحرية الموجودة فى مرسى اللنشات بالعين السخنة والتى تستخدم للصيد وأيضا للتنزه فى مياه خليج السويس لساعات طويلة.

وتنتشر بمنطقة الغريب السكنية بمحافظة السويس العديد من محلات بيع أدوات الصيد المختلفة بمختلف أنواعها سواء للمبتدئين أو المحترفين، وبجانب إمكانية شراء أدوات الصيد لا يبخل بائعى أدوات الصيد بالسويس بتقديم النصائح لمبتدئى صيد الأسماك.

وقال محمد الالفى، صاحب محل تجارى لبيع أدوات الصيد بالسويس، من القصبة سواء كانت خشبية أو معدنية، بشرط أن تكون ذات مرونة تحميها من التكسر عند الإمساك بالسمك وبالطبع حاليا انقرضت تماما القصبة الخشبية ولا يستخدم سوى المعدنية أو الصيد بالصيد بإلقاء الخيط، بالإضافة إلى خيط الصيد المصنوع من ألياف متينة غير قابلة للقطْع نتيجة قوة الشد الكبيرة من السمك، والبكرة ومنها ما يكون على شكل مجموعة من البكرات فى ماكينة واحدة، ومنها ما يكون على شكل منفرد، والخطاف ويقوم الصياد باختيار الخطاف المناسب له بحسب حجم السمكة المراد اصطيادها، والطعم المستخدم فى الصيد.

وأشار الالفى، انه يجب على من يرغب فى الصيد اختيار الطعم المراد استخدامه بكل دقه، لان الطعم المقدم خلال الصيد له دور هام جدا ورئيسى فى جذب الأسماك الإمساك بها، ويتوفر نوعان رئيسيان من الطُّعم؛ هما الطعم الحى، حيث يتم اختيار طعم حى كالأسماك الصغيرة والديدان واستخدامها لجذب السمك، ويراعى هنا اختيار نوع الطعم المناسب لنوع السمك المراد اصطياده، ومن مساوئ الطعم الحى عدم القدرة على استخدامه مرة أخرى، على عكس الطعم الصناعى، حيث يمكن للصياد استخدامه عدة مرات فى صيد الأسماك، ويتوفر الطعم الاصطناعى بعدة أشكال وأنواع، كما تتوفر مجموعة مضيئة منها، والتى يمكن الاستفادة منها فى الصيد فى أعماق المياه المظلمة، حيث يصعب على الأسماك رؤية الطعم الحى والانجذاب نحوه.



واكد الالفى، أن طريقة البدء فى الصيد هى ربط الخطاف بخيط الصيد، ويكون بإدخال طرف الخيط فى الخطاف، ولفّه حول نفسه ست مرات، وإدخال طرف الخيط فى الفتحة التى تنتج عن لف الخيط حول نفسه، ثم إحكام شدها، ثم يتم ااستخدام الثقالات والعوامات وربطها مع خيط الصيد، فاستخدام الثقالات يساعد على إبقاء الطعم تحت الماء، واستخدام العوامة يساعد فى تسهيل عملية صيد السمك. ثبّت الطعم فى الخطاف، بالرغم من أن هذا يعتمد على نوع الطعم لكن يُفضّل إدخال الخطاف فى الطعم أكثر من مرة لتثبيته جيداً. رمى الخطّاف إلى أبعد مسافة، والانتظار بصبر، وعندما يعلق شيء فى سنارة الصيد يجب تركه على راحته ثم على غفلة منه يتم شد خيط الصيد ثم سحبه.



1- سنارات صيد



2- ادوات للصيد



3- انواع مختلفة لادوات الصيد



4- شباك صيد