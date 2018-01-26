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"كلنا معاك" بالمنيا تعقد ورشة عمل لتوعية المرأة على المشاركة الانتخابية

الجمعة، 26 يناير 2018 06:06 م
"كلنا معاك" بالمنيا تعقد ورشة عمل لتوعية المرأة على المشاركة الانتخابية جانب من الورشة


المنيا - حسن عبد الغفار
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أعلنت أمانة المرأة بحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالمنيا عن تكثيف استعداداتها للانتخابات الرئاسية بعقد ورشة عمل لتدريب عضوات الأمانة بالمحافظة وأماناتها الفرعية، لتنمية خبراتهن وتوعية السيدات بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وعقدت الورشة بحضور الدكتور زين الأطناوى منسق الحملة لقطاع شمال الصعيد، والدكتورة نجاح التلاوى أمينة المرأة بالمحافظة، والأمناء المساعدين المستشارة دعاء شلقامى وماريا نعيم ووفاء العياط.

 

وأعلن الأطناوى عن اعتماد حملة "كلنا معاك من أجل مصر" كحملة رسمية للرئيس السيسى، مؤكدا أهمية دور المرأة فى المشاركة فى الانتخابات.

 

وأكدت الدكتورة نجاح التلاوى ضرورة إنهاء التشكيلات التنظيمية للأمانة بالمحافظة والمراكز والمجالس القروية وشروط اختيارهم. وتناولت الورشة شرحا لأساليب الإقناع والحشد داخل المجتمع، وكيفية إدارة الأزمة فى المواقف المفاجئة باللقاءات الجماهيرية والحوار والتواصل مع الجميع.

 


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