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فيديو.. سجينات القناطر يقدمن أغانى وطنية من خلف أسوار السجون

الجمعة، 26 يناير 2018 11:12 ص
فيديو.. سجينات القناطر يقدمن أغانى وطنية من خلف أسوار السجون سجينات القناطر أثناء الغناء


كتب محمود عبد الراضى
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بالرغم من أنهن محبوسات خلف أسوار السجون، إلا أن ذلك لم يمنعهن عن ممارسة الهواية المفضلة "الغناء"، وتنمية هذه الموهبة.

سجينات القناطر، قدمن عدداً من الأغانى الوطنية، تزامناً مع احتفالات مصر بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية.

وأكدت السجينات فى حديثهن لـ"اليوم االسابع"، أن مصلحة السجون بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية للسجون، حريصة على تنمية المواهب، والسماح للسجينات بممارستها داخل السجن، حيث يسمح لهن بالغناء وعزف الموسيقى.

وبدوره، أكد اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، أن هناك توجيهات من اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بالاهتمام بالسجون، وترسيخ مفاهيم احترام قيم حقوق الإنسان.


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