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فيديو.. ختام مؤتمر "إرادة شعب" على أنغام تسلم الأيادى فى الإسكندرية

الجمعة، 26 يناير 2018 07:38 م
فيديو.. ختام مؤتمر "إرادة شعب" على أنغام تسلم الأيادى فى الإسكندرية جانب من المؤتمر


الإسكندرية - هناء أبو العز
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اختتم مؤتمر "إرادة شعب" الذى نظمته النائبة مى محمود، فى منطقة العمراوى، شرقى الإسكندرية، فعالياته بأغنية "تسلم الأيادى".

وكان قد حضر المؤتمر عدد من أعضاء مجلس النواب، والعميد سيد صادق بسلاح الشئون المعنوية سابقا، والقس بافلى حنا، وممثل هيئة الأوقاف.

وقالت المهندسة مى محمود، عضو مجلس النواب، خلال المؤتمر أن الرئيس السيسي قام خلال أربعة سنوات بإنجازات لم تنفذ منذ سنوات طويلة هناك مشروعات لتحسين الاقتصاد وتوفير مناخ جيد للاستثمار ومنها قناة السويس ورصف الطرق والتوسع فى البنية الأساسية من الرصف والكهرباء، كما أن هناك مشروعات اجتماعية مست حياة المواطنين من تطوير المناطق العشوائية والتوسع فى مشروعات الإسكان وإنقاذ المساكن التى تشكل خطورة على ساكنيها بالاضافة إلى المصانع والمشروعات ذو العمالة الكثيفة للمساهمة فى حل أزمة البطالة التى كانت تعتبر من المشكلات المزمنة والتى ظلت لسنوات دون تدخل من الدولة فضلا عن زيادة معاشات التضامن الاجتماعى.


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