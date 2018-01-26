video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 08:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرار 7 آلاف شخص من الكونغو الديمقراطية إلى بوروندى

الجمعة، 26 يناير 2018 06:13 م
فرار 7 آلاف شخص من الكونغو الديمقراطية إلى بوروندى الكونغو


أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت الشرطة البوروندية أن نحو سبعة آلاف شخص فروا عبر الحدود من مقاطعة "كيفو الجنوبية" فى جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك هربا من القتال الدائر هناك بين القوات الحكومية وميليشيات المتمردين.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الجمعة أن معظم الفارين عبروا الحدود عن طريق قوارب، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا فرنسيس يدعو لإنهاء العنف فى الكونغو الديمقراطية بعد مقتل محتجين

الكونغو

بوروندى

أخبار العالم اليوم



لا تفوتك
سوانزى يجبر كلوب على الدفع بـ محمد صلاح أمام وست بروميتش

سوانزى يجبر كلوب على الدفع بـ محمد صلاح أمام وست بروميتش

الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين

الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين

شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"

شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"

مفاجأة.. الأهلى يدرس الانسحاب من صفقة مدافع سموحة بعد "فتوى" البدرى

مفاجأة.. الأهلى يدرس الانسحاب من صفقة مدافع سموحة بعد "فتوى" البدرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة