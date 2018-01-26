فرار 7 آلاف شخص من الكونغو الديمقراطية إلى بوروندى

فرار 7 آلاف شخص من الكونغو الديمقراطية إلى بوروندىالجمعة، 26 يناير 2018 06:13 م
الكونغو
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أعلنت الشرطة البوروندية أن نحو سبعة آلاف شخص فروا عبر الحدود من مقاطعة "كيفو الجنوبية" فى جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك هربا من القتال الدائر هناك بين القوات الحكومية وميليشيات المتمردين.
وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الجمعة أن معظم الفارين عبروا الحدود عن طريق قوارب، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.
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