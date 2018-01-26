video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 07:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق إدارى لمنشأتين طبيتين بدمياط لمخالفتهما شروط التشغيل والترخيص

الجمعة، 26 يناير 2018 05:02 م
غلق إدارى لمنشأتين طبيتين بدمياط لمخالفتهما شروط التشغيل والترخيص الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط


دمياط - معتز الشربينى
إضافة تعليق

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، قرارا بالغلق الإدارى لــ2 منشأة طبية بمدينة دمياط لمخالفتهم شروط التشغيل والترخيص.

وتقدمت مديرية الصحة بدمياط إدارة العلاج الحر طلب استصدار قرار بالغلق الإدارى لعيادة تخصص عيون وعيادة تخصص مخ وأعصاب  لإدارتهم بدون ترخيص وعدم تفعيل منظومة النفايات الخطرة، وذلك لحين زوال المخالفات سبب الغلق.

لذلك وجه المحافظ تعليماته لمديرية الصحة بدمياط باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ قرار الغلق وفصل المرافق كلا فيما يخصه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ دمياط : رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية

اخبار دمياط

دمياط

اخبار الصحة

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
سوانزى يجبر كلوب على الدفع بـ محمد صلاح أمام وست بروميتش

سوانزى يجبر كلوب على الدفع بـ محمد صلاح أمام وست بروميتش

الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين

الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين

شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"

شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"

مفاجأة.. الأهلى يدرس الانسحاب من صفقة مدافع سموحة بعد "فتوى" البدرى

مفاجأة.. الأهلى يدرس الانسحاب من صفقة مدافع سموحة بعد "فتوى" البدرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة