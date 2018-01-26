غلق إدارى لمنشأتين طبيتين بدمياط لمخالفتهما شروط التشغيل والترخيص

غلق إدارى لمنشأتين طبيتين بدمياط لمخالفتهما شروط التشغيل والترخيصالجمعة، 26 يناير 2018 05:02 م
الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى
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أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، قرارا بالغلق الإدارى لــ2 منشأة طبية بمدينة دمياط لمخالفتهم شروط التشغيل والترخيص.
وتقدمت مديرية الصحة بدمياط إدارة العلاج الحر طلب استصدار قرار بالغلق الإدارى لعيادة تخصص عيون وعيادة تخصص مخ وأعصاب لإدارتهم بدون ترخيص وعدم تفعيل منظومة النفايات الخطرة، وذلك لحين زوال المخالفات سبب الغلق.
لذلك وجه المحافظ تعليماته لمديرية الصحة بدمياط باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ قرار الغلق وفصل المرافق كلا فيما يخصه.
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