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غدا ..أولى جلسات محاكمة خلية إخوانية بالشرقية

الجمعة، 26 يناير 2018 04:27 م
غدا ..أولى جلسات محاكمة خلية إخوانية بالشرقية دائرة إرهاب الشرقية


الشرقية- فتحية الديب
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تنظر  دائرة إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبد الباسط إمبابى وعضوية المستشارين محمد أحمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم وسكرتارية أحمد رزق، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة خلية إخوانية، يتزعمها رئيس الحسابات بتأمينات ههيا، لتحريضهم على العنف بمركز ههيا.

وتبين من أمر الإحالة في القضية   رقم 201731  جنايات ههيا لسنة 2017، قيام خلية إخوانية،  بالتحريض على العنف وارتكاب الأعمال الإرهابية ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها.

وتبين من أمر الإحالة الصاد من النيابة العامة، قيام كل من  "عبد الناصر.م.ا" 45 سنة رئيس حسابات بمعاشات ههيا مقيم صبيح ههيا، و"أحمد.م.ع.ال" 54سنة مدرس أول تاريخ بمعهد،صبيح، و"عبدالحميد.ف.ع"،21 سنة طالب فى كلية الهندسة مقيم قرية المهدية ههيا، و"محمد ال.ا.د" 26 سنة صاحب مصنع بلاستيك مقيم صبيح، بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهم  الانضمام لجماعة إرهابية، وتولى المتهم الأول قيادتها بها مع علمهم بأغراضها فى ارتكاب الجرائم الإرهابية واستخدمها الإرهاب كوسيلة لتخفيف وتنفيذ تلك الأغراض، وأعدوا للترويج بطريق غير مباشر بالكتابة والصور، والأفكار داعية إلى استخدام العنف وارتكاب الأعمال الإرهابية، حازوا بالذات مطبوعات معدة لاطلاع الغير عليها تتضمن ترويجًا لأغراض تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور، وقررت النيابة العامة إحالتهم لدائرة إرهاب الشرقية.


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