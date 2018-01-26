عصام جميل يفوز بـ"أفضل دكتور جامعى لعام 2017" باستفتاء طلاب جامعة القاهرة





وائل ربيعى

فاز الدكتور عصام جميل، مدرس المنطق والتفكير العلمى والناقد بكلية الآداب بجامعة القاهرة، بأفضل دكتور جامعى فى عام ٢٠١٧ طبقا لاستفتاء راديو طلاب جامعة القاهرة بنسبة 51%.

من جانبه، شكر الدكتور عصام جميل طلاب جامعة القاهرة على هذا الشعور الجميل من جانبهم، مؤكدا أن الثورة الحقيقية التى يمكن لأى أستاذ جامعى الحصول عليها هى العلاقة الجيدة مع الطلاب والزملاء من أعضاء هيئة التدريس.