عربة أردنية تصطدم بطائرة عراقية بمطار الملكة عالية بعمان

عربة أردنية تصطدم بطائرة عراقية بمطار الملكة عالية بعمانالجمعة، 26 يناير 2018 10:32 م
مطار فى الأردن- أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، عن أن طائرة عراقية تعرضت لحادث اصطدام من قبل عربة أردنية وهى متوقفة على أرض مطار الملكة عالية فى عمان.
ونقلت قناة (السومرية) الإخبارية عن مدير الخطوط الجوية العراقية ميران فريد قوله، إن طائرة عراقية تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية، تعرضت لحادث وهى متوقفة على أرض مطار الملكة عالية فى عمان، بعد أن صدمتها عربة تابعة لشركة الخدمات الأرضية فى المطار، مضيفا أن الاصطدام أدى إلى تعرض الطائرة لضرر كبير، ما أسفر عن بقاءها فى المطار لحين إكمال عملية صيانتها.
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