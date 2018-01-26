طارق شوقى يلقى محاضرة عن خطة إصلاح التعليم بمعرض استخدامات تكنولوجيا المعلومات

ألقى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محاضرة عن خطة مصر في إصلاح التعليم وذلك أثناء حضوره المعرض العالمي لاستخدامات تكنولوجيا المعلومات وهو من أكبر معارض بالعالم في التعليم.

بحضور أعضاء البرلمان البريطانى، والدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، واللواء المهندس هاني أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وجاء ذلك أثناء زيارته للمملكة المتحدة بدعوة من المنتدى العالمي للتعليم لعام 2018، وهو أكبر تجمع عالمي لوزراء التعليم في العالم بحضور عدد (100) وزير تعليم بدول العالم لعرض أفضل السياسات التعليمية المستقبلية.