ضبط 63 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتنفيذ 1800 حكم قضائى فى حملة بالغربية





الغربية – عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة، بالتنسيق مع الأمن العام والمباحث الجنائية، وإدارة تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بالغربية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، للقبض على الهاربين من أحكام والخارجين على القانون.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1802 حكم قضائى، بينها 1097 حكم فى غرامات، و685 حكما فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و18 حكما فى مخالفات، و2 حكم فى جناية، وتحصيل 165 ألف جنيه غرامات.

كما تم ضبط قضية مخدرات، و3 متهمين هاربين، و16 قضية سلاح أبيض، وقضية اتجار فى ألعاب نارية بعدد 500 صاروخ محدث للصوت والشرر، كما تم ضبط 107 قضايا مرافق عامة، و62 قضية تموينية.

كما أسفرت الحملة، عن ضبط 63 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات، ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 229 مخالفة على نموذج 125، و124 مخالفة انتظار خاطئ، والتصالح فى 633 مخالفة مقابل تحصيل 46 ألف جنيه غرامات، وتم إيداع المبالغ خزينة المحكمة، وعرض المتهمين على النيابة.