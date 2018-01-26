ضبط 4671 مخالفة مرورية متنوعة بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 4671 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 95 مخالفة تجاوز سرعات، و1985 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 106 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 28 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و20 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 69 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 37 دراجة بخارية وسيارة.