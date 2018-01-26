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ضبط 147 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 815 حكم فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الجمعة، 26 يناير 2018 06:34 م
ضبط 147 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 815 حكم فى حملة أمنية بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية


الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد أبو الدهب نائب مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 815 حكمًا متنوعًا، منها 602 حكم جزئى و45 حكم مستأنف و148 حكم غرامات، و2 هاربين من أحكام جنائية و18 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 3850 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. 

كما تمكنت الحملة من ضبط 147 متهمًا هاربا محكومًا عليه، كما تم القبض على كلا من المتهم "محمد.غ.م"28 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 10421 لسنة 2014 جنايات قسم ثان الإسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 7 سنوات بتهمة "عاهة مستديمة"، والمتهم "شريف.ا.ع" 29 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز طنطا غربية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2863 لسنة 2015 جنايات قسم ثان الإسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات"، وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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