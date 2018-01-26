ضبط لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالدقهلية





الدقهلية - محمد حيزة

شنّت مديرية التموين والإدارة العامة لشئون التجارة حملة مكبرة بناحية ميت الكرماء مركز طلخا، بقيادة إبراهيم أبو الفتوح وكيل مديرية التموين، والسيد دايرة مدير عام الإدارة العامة لشئون التجارة، والشربينى متولى رئيس قسم الرقابة التجارية والطب البيطرى بحضور الدكتور محمود فوزى.

وتم تحرير محضر رقم 396 أحوال طلخا ضد المسئول ح .ا .ح.خ، بائع لحوم مجمدة من خلال سيارة توزيع غير مجهزة بثلاجة تجميد اللحوم بناحية ميت الكرماء مركز طلخا، وذلك لمخالفة القانون 10 لسنة 1966 المنظم لتداول الأغذية، والقانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى لحيازته وعرضه لحوما فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم التحفظ على اللحوم المضبوطة، هى عبارة عن 8 عبوات لحم بقرى زنة العبوة الواحده 1 كيلوجرام، و7 عبوات لحوم بقرى مفروم زنة العبوة الواحده 1 واحد كيلو، و14 عبوة لحوم بقرى مفروم زنة العبوة نصف كيلو.

كما تم ضبط 21 عبوة كبدة مجمدة زنة العبوة الواحده نصف كيلو، و2 عبوة سجق مجمد زنة العبوة الواحده نصف كيلو، و3 عبوات كبدة وقوانص زنة العبوة الواحدة نصف كيلو، و2 عبوة أوراك دجاج زنة العبوة الواحدة 1 كيلو، و3 عبوات دجاج بانيه زنة العبوة الواحدة نصف كيلو، و21 عبوة كفتة مجمدة زنة العبوة الواحدة 330 جراما.