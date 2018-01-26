video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 27 يناير 2018 07:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالدقهلية

الجمعة، 26 يناير 2018 08:33 م
ضبط لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالدقهلية لحوم فاسدة - أرشيفية


الدقهلية - محمد حيزة
إضافة تعليق

شنّت مديرية التموين والإدارة العامة لشئون التجارة حملة مكبرة بناحية ميت الكرماء مركز طلخا، بقيادة إبراهيم أبو الفتوح وكيل مديرية التموين، والسيد دايرة مدير عام الإدارة العامة لشئون التجارة، والشربينى متولى رئيس قسم الرقابة التجارية والطب البيطرى بحضور الدكتور محمود فوزى.

 

وتم تحرير محضر رقم 396 أحوال طلخا ضد المسئول ح .ا .ح.خ، بائع لحوم مجمدة من خلال سيارة توزيع غير مجهزة بثلاجة تجميد اللحوم بناحية ميت الكرماء مركز طلخا، وذلك لمخالفة القانون 10 لسنة 1966 المنظم لتداول الأغذية، والقانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى لحيازته وعرضه لحوما فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

وتم التحفظ على اللحوم المضبوطة، هى عبارة عن 8 عبوات لحم بقرى زنة العبوة الواحده 1 كيلوجرام، و7 عبوات لحوم بقرى مفروم زنة العبوة الواحده 1 واحد كيلو، و14 عبوة لحوم بقرى مفروم زنة العبوة نصف كيلو.

 

كما تم ضبط 21 عبوة كبدة مجمدة زنة العبوة الواحده نصف كيلو، و2 عبوة سجق مجمد زنة العبوة الواحده نصف كيلو، و3 عبوات كبدة وقوانص زنة العبوة الواحدة نصف كيلو، و2 عبوة أوراك دجاج زنة العبوة الواحدة 1 كيلو، و3 عبوات دجاج بانيه زنة العبوة الواحدة نصف كيلو، و21 عبوة كفتة مجمدة زنة العبوة الواحدة 330 جراما.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 700 كيلو لحوم فاسدة داخل سيارة بصحراوى بنى سويف الشرقى

الدقهليه

اخبار الدقهليه

اخبار المنصوره

اخبار مصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
الرئاسة: السيسى يشارك فى قمة بين مصر والسودان وإثيوبيا بأديس أبابا

الرئاسة: السيسى يشارك فى قمة بين مصر والسودان وإثيوبيا بأديس أبابا

هيئة التفاوض السورية تصوت ضد المشاركة بمؤتمر سوتشى بأغلبية 26 صوتا

هيئة التفاوض السورية تصوت ضد المشاركة بمؤتمر سوتشى بأغلبية 26 صوتا

كل ما تريد معرفته عن الأوراق المقدمة من رئيس حزب الوفد لـ"العليا للانتخابات"

كل ما تريد معرفته عن الأوراق المقدمة من رئيس حزب الوفد لـ"العليا للانتخابات"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

وكيل عمرو جمال : اللاعب يمتلك عروضا من اليونان وسويسرا لشرائه فى الصيف

وكيل عمرو جمال : اللاعب يمتلك عروضا من اليونان وسويسرا لشرائه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة