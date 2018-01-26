ضبط صاحب شركة إلحاق العمالة بالخارج لاتهامه بالنصب على مواطنين بعين شمس





كتب إبراهيم أحمد - أحمد الجعفرى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب شركة لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج؛ لاتهامه بإدارة الشركة بدون ترخيص، والنصب والاحتيال على المواطنين.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها قيام "جعفر.ج" 30 سنة صاحب شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بعين شمس يدير الشركة بدون تصريح من وزارة القوى العاملة بقصد النصب على المواطنين الراغبين فى الحصول على فرصة عمل والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بتوفير فرصة عمل بالخارج.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة بمعرفة ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة أسفرت عن ضبطه اثناء تواجده بالشركة المشار إليها وبصحبته كلا من "أحمد.ع" 27 سنة مسئول المقابلات بالشركة، و"فارق.ع" 24 سنة مدير الدعاية بالشركة، وبحوزتهم 500 استمارة بأسماء مختلفة من راغبى العمل بالخارج مبلغ مالى 2100 جنيه.

وتواجد داخل الشركة عدد من ضحاياهم وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين المضبوطين بالاتفاق معهم على دفع مبلغ مالى 5000 جنية مقابل توفير فرصة عمل لهم بالخارج واستلامهم مبلغ 500 جنيه من كل منهم على أن يتم تسديد باقى المبلغ عقب الحصول على تأشيرة السفر، وبمواجهة المتهمين بما ورد من معلومات وما جاء بأقوال المجنى عليهم أيدوها واعترف الأول بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.