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ضبط تشكيل عصابى قتل حارس "شونة حديد" لسرقته بميت غمر

الجمعة، 26 يناير 2018 04:07 م
ضبط تشكيل عصابى قتل حارس "شونة حديد" لسرقته بميت غمر المتهمين


الدقهلية شريف الديب
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تمكن ضباط مباحث مركز ميت غمر من إلقاء القبض على تشكيل عصابى قاموا بالسطو المسلح على شونة حديد وقتل الحارس الخاص بالشونة.

وتلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد أحمد خيرى مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من مصطفى محمد عبد الحسيب صاحب شونة حديد بطريق ميت غمر الزقازيق بقيام مجهولين بالسطو على الشونة ليلا وتكبيل حارسها الخاص وقتله وهو المجنى عليه فوزى يوسف محمد  70سنة ومقيم بسنتماى دائرة المركز وذلك بالتعدى عليه بالضرب المبرح لمحاولته الاستغاثة.

وعلى الفور تم بعد تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد الشرباش رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد الحسينى رئيس مباحث المركز، توصلت جهود فريق البحث لتحديد الجناة وهم "محمد ج ي" وشهرته العضلنجى 27 سنة عاطل ومقيم بمدينة ميت غمر، و"محمد س ت" 34 سنة عاطل ومقيم بالعاشر من رمضان شرقية، و "محمد ك  ر" 31 سنة عاطل ومقيم بمدينة ميت غمر، و"أحمد ا ال" 43 سنة تاجر معادن ومقيم بمدينة ميت غمر، و"محمد م  ع" 45 سنة سائق ومقيم بكفر عنان زفتى.

وبعد تحديد مكان تواجدهم وهروبهم بعد الواقعة بشقة بالعاشر من رمضان وتمكنت مأمورية برئاسة رئيس مباحث المركز من ضبطهم جميعًا، حيث اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط السيارة المستخدمة رقم 121664نقل غربية شيفرولية جامبو قيادة الخامس وبإرشادهم تم ضبط المسروقات طن ونص حديد، وتم تحرير المحضر 790 إدارى مركز ميت غمر لسنة 2018.

 


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