video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 27 يناير 2018 07:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ضاحى خلفان لـ دول الخليج: احذروا أفاعى قطر

الجمعة، 26 يناير 2018 09:01 م
ضاحى خلفان لـ دول الخليج: احذروا أفاعى قطر ضاحى خلفان رئيس شرطة دبى الأسبق


كتب أحمد جودة
إضافة تعليق

حذر ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق، دول الخليج من قطر خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "إخوتنا فى الخليج احذروا أفاعى قطر.. فهدفها تمزيق عرى التعاون الخليجى".

جانب من تغريدات ضاحى خلفان
جانب من تغريدات ضاحى خلفان

وأضاف خلفان، عبر سلسلة من التغريدات على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، أن ملاعب قطر سيكون جزء مهم منها غير مكتمل لاستضافة كأس العالم، فهل تنقذ الموقف شريفة؟، مضيفا: "الشهر القادم أخبار مهمة عن قطر متوقعة بعد دخولها فى منتجع القوقعة".

تغريدات ضاحى خلفان
تغريدات ضاحى خلفان

وتابع خلفان: "قفزات نوعية الإمارات تغازل الفضاء بأقمار صناعية وتتجاذب مع الشمس لاستخدامها كمصدر للطاقة وتبدع فى مصادر المياه وتنشغل برعاية البيئة لتكون خيارها المفضل، حاضنات الابتكار الإماراتية ستخرج علماء فطاحل، بشارة للوطن نزفها بكل ثقة، العلماء الشباب ثروة تبشر بالخير لدولتنا".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضاحى خلفان: أنباء عن إمكانية اندماج بنوك قطرية لمواجهة العزلة الاقتصادية

ضاحى خلفان: الحرس الثورى الإيرانى يحرقون بطاقاتهم.. وهروب الملالى

ضاحى خلفان:أردوغان يحرض ضد مصر والجزيرة صامتة كالقبور عن ثورة إيران

ضاحى خلفان

شرطه دبى

النظام القطرى

تميم بن حمد

المقاطعه العربيه لقطر



لا تفوتك
الرئاسة: السيسى يشارك فى قمة بين مصر والسودان وإثيوبيا بأديس أبابا

الرئاسة: السيسى يشارك فى قمة بين مصر والسودان وإثيوبيا بأديس أبابا

هيئة التفاوض السورية تصوت ضد المشاركة بمؤتمر سوتشى بأغلبية 26 صوتا

هيئة التفاوض السورية تصوت ضد المشاركة بمؤتمر سوتشى بأغلبية 26 صوتا

كل ما تريد معرفته عن الأوراق المقدمة من رئيس حزب الوفد لـ"العليا للانتخابات"

كل ما تريد معرفته عن الأوراق المقدمة من رئيس حزب الوفد لـ"العليا للانتخابات"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

وكيل عمرو جمال : اللاعب يمتلك عروضا من اليونان وسويسرا لشرائه فى الصيف

وكيل عمرو جمال : اللاعب يمتلك عروضا من اليونان وسويسرا لشرائه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة