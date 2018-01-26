ضاحى خلفان لـ دول الخليج: احذروا أفاعى قطر





كتب أحمد جودة

حذر ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق، دول الخليج من قطر خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "إخوتنا فى الخليج احذروا أفاعى قطر.. فهدفها تمزيق عرى التعاون الخليجى".



جانب من تغريدات ضاحى خلفان

وأضاف خلفان، عبر سلسلة من التغريدات على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، أن ملاعب قطر سيكون جزء مهم منها غير مكتمل لاستضافة كأس العالم، فهل تنقذ الموقف شريفة؟، مضيفا: "الشهر القادم أخبار مهمة عن قطر متوقعة بعد دخولها فى منتجع القوقعة".



تغريدات ضاحى خلفان

وتابع خلفان: "قفزات نوعية الإمارات تغازل الفضاء بأقمار صناعية وتتجاذب مع الشمس لاستخدامها كمصدر للطاقة وتبدع فى مصادر المياه وتنشغل برعاية البيئة لتكون خيارها المفضل، حاضنات الابتكار الإماراتية ستخرج علماء فطاحل، بشارة للوطن نزفها بكل ثقة، العلماء الشباب ثروة تبشر بالخير لدولتنا".