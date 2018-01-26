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ضابط يطارد عاطلين سرقا سيارة وحصلا على فدية لإعادتها بأوسيم

الجمعة، 26 يناير 2018 02:35 م
ضابط يطارد عاطلين سرقا سيارة وحصلا على فدية لإعادتها بأوسيم سرقة سيارة - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت مباحث الجيزة من القبض على عاطل، لاتهامه بالإشتراك مع صديقه فى سرقة سيارة والحصول من مالكها على فدية لإعادتها له بأوسيم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهم أثناء مرور النقيب محمد بحيب ضابط مباحث أوسيم لمتابعة الحالة الأمنية، بطريق برطس، حيث شاهد أحد الأشخاص بجوار سيارة نقل، وبسؤاله ذكر أن شخصين سرقا سيارته، وطلبا منه فدية 18 ألف جنيه، حيث أعاداها له مقابل الحصول على النقود.

وعلى الفور تمكن الضابط والقوة المرافقة له من مطاردة المتهمين، وضبط أحدهما، وتبين أنه يدعى "محمد.ه" 29 سنة عاطل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع صديقه الهارب "علاء.ع" عاطل، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الغدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.

 


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