صور.. وزير الأوقاف: المثقف الحقيقى لا يباع ولا يشترى

صور.. وزير الأوقاف: المثقف الحقيقى لا يباع ولا يشترىالجمعة، 26 يناير 2018 09:04 م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بمرض الكتاب
كتب - إسماعيل رفعت
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أكد وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة، أن معرض الكتاب فرصة كبيرة لتلاقي الحضارات، والتعرف والاطلاع على أحدث ما أنتجه العقل البشري في كثير من المجالات، وفِي مختلف العلوم والمعارف.
ودعا الوزير، خلال افتتاح معرض الكتاب اليوم الجمعة، ومشاركة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية في المعرض، جميع الشباب لزيارة المعرض قائلا: فمجرد زيارة المعرض في حد ذاتها ثقافة وإضافة فكرية ومعرفية ولون من ألوان التواصل الحضارى، مشيدا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارته والمشاركة الكبيرة بأحدث إصداراته وإصدارات الوزارة.
وأضاف الوزير، أن الثقافة الرصينة أحد أهم ركائز مواجهة الفكر المتطرف ، والمثقف الحقيقي لا يباع ولا يشترى ، وإيمانا منا بأهمية البعد الفكري والثقافي ولا سيما فى مواجهة الإرهاب وتفكيك الفكر المتطرف فإن وزارة الأوقاف تضاعف مشاركتها في معرض الكتاب عاما بعد عام.
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