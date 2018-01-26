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صور.. مصرع 31 شخصا فى حريق ضخم داخل مستشفى بكوريا الجنوبية

الجمعة، 26 يناير 2018 03:58 ص
صور.. مصرع 31 شخصا فى حريق ضخم داخل مستشفى بكوريا الجنوبية حريق ضخم بمستشفى بكوريا الجنوبية


كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب
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اندلع حريق ضخم فى مستشفى بكوريا الجنوبية، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا، فيما تحاول فرق الإطفاء السيطرة على الحريق.

وقالت السلطات فى كوريا الجنوبية، إن حريق نشب فى مستشفى اليوم الجمعة، أسفر عن مقتل 31 شخصا وإصابة 50 آخرين بجروح بالغة.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن عدد القتلى بلغ 31 قتيلا، بينما قال مسؤولون في إدارة الإطفاء إن الوضع يتطور سريعا وتوقعوا زيادة عدد الضحايا.

ولا يزال رجال الإطفاء يجلون قرابة 200 شخص عن مبنى المستشفى الرئيسى ودار إقامة طاقم التمريض الواقع خلفه مباشرة.

وأظهرت قناة (يو.تي.إن) الإخبارية لقطات لألسنة لهب ودخان أسود يتصاعد من نوافذ المبنى ومن المدخل.

ويأتى الحادث بعد شهر واحد من حريق أودى بحياة 29 شخصا فى مركز من 8 طوابق فى مدينة جيتشيون.

 

 

جانب-من-حريق-ضخم-بمستشفى-بكوريا-الجنوبية
جانب من حريق ضخم بمستشفى بكوريا الجنوبية

 

حريق-ضخم-بمستشفى-بكوريا-الجنوبية
حريق ضخم بمستشفى بكوريا الجنوبية

 

مصرع-15-شخصا-فى-حريق-ضخم-بمستشفى-بكوريا-الجنوبية
مصرع 31 شخصا فى حريق ضخم بمستشفى بكوريا الجنوبية
جانب آخر من الحريق
جانب آخر من الحريق

 

ضحايا الحريق
ضحايا الحريق

 

مصرع 50 فى الحريق
مصرع 50 فى الحريق
أثار الحريق
أثار الحريق

 

جانب من دمار الحريق بالمستشفى
جانب من دمار الحريق بالمستشفى

 

دمار الحريق بالمستشفى
دمار الحريق بالمستشفى

 

محاولات إطفاء الحريق
محاولات إطفاء الحريق

 


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