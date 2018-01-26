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صور.. محافظ الدقهلية يوجه رؤساء المراكز والأحياء بإزالة مياه الأمطار

الجمعة، 26 يناير 2018 07:09 م
صور.. محافظ الدقهلية يوجه رؤساء المراكز والأحياء بإزالة مياه الأمطار إزالة مياه الأمطار


الدقهلية شريف الديب
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كلف الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية بسرعة إزالة تراكمات المياه الناتجة عن الأمطار، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى مع قيام مديرية التضامن الاجتماعى بتوفير الخيام والبطاطين بالمراكز الساحلية خاصة كإيواء عاجل فى حالة وقوع كارثة ناجمة عن الأمطار.

كان محافظ الدقهلية، قد ترأس اليوم الجمعة، متابعة إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظه وأجرى اتصالا بكافة رؤساء الأحياء والوحدات المحلية، لمتابعة الآثار الناتجة عن موجة الطقس السئ التى ضربت أرجاء المحافظة وصاحبها رياح شديدة وهطول كثيف للأمطار، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء على سرعة العمل على إزالة التراكمات الناتجة ورفع كافه التراكمات.

وأوضح محافظ الدقهلية، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن المحافظه كانت قد استعدت بخطه شامله بمشاركه جميع الاجهزة المختلفه لحلول فصل الشتاء وتوقعات هطول امطار غزيرة وسيول.

وأشار المحافظ إلى أن الخطة تمثلت فى التنبيه على رؤساء الوحدات المحليه للمراكز والمدن والاحياء وكافه مديريات الخدمات وجميع الأجهزة المختصة. 

 

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