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صور.. محافظ الأقصر يزور مصابى تسمم مركب إسنا ويشكل لجنة لفحص كافة المراكب

الجمعة، 26 يناير 2018 01:16 ص
صور.. محافظ الأقصر يزور مصابى تسمم مركب إسنا ويشكل لجنة لفحص كافة المراكب محافظ الأقصر يزور مصابي تسمم مركب إسنا


الأقصر - أحمد مرعي
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قام محافظ الاقصر محمد بدر بالتنسيق مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير  الصحة،  بارسال لجنة من الطب الوقائى بالوزارة  للمرور على كافة الفنادق العائمة للتأكد من مدى توافر الاشتراطات الصحية وإعداد التقارير اللازمة، مؤكدا الحرص على صحة وسلامة كافة السائحين المصريين الذين يقضون إجازاتهم فى المقاصد السياحية المختلفة.
 
جاء ذلك فور إخطاره بواقعة إصابة عدد من الأشخاص على متن أحد الفنادق العائمة القادمة من أسوان إلى الأقصر بحالات إعياء شديدة .
 
وفى هذا الاطار، توجه محافظ الأقصر إلى مستشفى أرمنت لتفقد حالة 21 شخصا أصيبوا بحالات إعياء شديدة، حيث كانوا فى رحلة سياحية على ظهر أحد الفنادق العائمة القادمة من أسوان.
 
ورافق المحافظ خلال زيارته للمصابين، الدكتور السيد احمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالاقصر، للاطمئنان علي المصابين وتبين ان حالتهم مستقرة.
 
وفي سياق متصل، توجهت لجنة من الصحة لاخذ عينات من الماكولات والمشروبات بالفندق العائم وارسالها الي الادارة المركزية بالوزارة لتحليلها والتاكد من سلامتها.
يشار الي ان المصابين فور شعورهم بحالات الاعياء وابلاغ المسئولين، تم ارسال عدد من سيارات الاسعاف لنقلهم الي اقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم.
محافظ الأقصر يزور مصابي تسمم مركب إسنا (1)
محافظ الأقصر يزور مصابي تسمم مركب إسنا 

محافظ الأقصر يزور مصابي تسمم مركب إسنا (2)
محافظ الأقصر يزور مصابي تسمم مركب إسنا 

 


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