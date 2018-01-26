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الجمعة، 26 يناير 2018 07:34 م
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صور.. فرع ثقافة الأقصر ينظم إحتفالية فى ذكرى ثورة 25 يناير

الجمعة، 26 يناير 2018 04:05 م
صور.. فرع ثقافة الأقصر ينظم إحتفالية فى ذكرى ثورة 25 يناير جانب من فعاليات الاحتفالية بثقافة الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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نظم فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، احتفالية بساحة سيدى أبو الحجاج ، فى إطار احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى ثورة 25 يناير، بحضور محمد العدوى مدير فرع ثقافة الأقصر وعدد من المشاركين فى ليالى ليبيا الثقافية ولفيف من الأدباء وعشرات المواطنين.

وتضمن الاحتفال كلمات للشعراء محمد جاد المولى، والنوبى عبد الراضى، واختتمت الاحتفالية بعرض فنى متنوع لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، حيث قدمت الفرقة عددا من الأغانى الوطنية نالت إعجاب الجمهور.

فرع ثقافة الأقصر ينظم إحتفالية بذكري ثورة 25 يناير
جانب من الاحتفال

 

جانب من فعاليات الاحتفالية بثقافة الاقصر
جانب من فعاليات الاحتفالية بثقافة الاقصر

 

قيادات ثقافة الاقصر يحتفلون بذكري 25 يناير
قيادات ثقافة الاقصر يحتفلون بذكري 25 يناير

 


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