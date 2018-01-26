صور.. غلق طريق بكفر الشيخ بسبب هبوط أرضى





كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد المهندس على عبد الستار مساعد محافظ كفر الشيخ، أنه تم إغلاق الطريق المار أمام المستشفى الجامعى، والذى يربط مجمع المواقف الرئيسى ورافد الطريق الدولى بمدينة كفر الشيخ والجامعة، لهبوط أرضى مفاجئ به مساء اليوم، لحين الانتهاء من الإصلاحات وحفاظًا على المركبات المارة وعدم تعرَّضها للخطر.

وأضاف مساعد محافظ كفر الشيخ، فى بيان له، أنه تلقى بلاغا من مساعديه بهبوط أرضى بالطريق، فانتقل بصحبة العميد محمد الدفراوى مدير إدارة المرور، والعقيد باسم حسين وكيل إدارة المرور، إلى موقع الهبوط، وتبين له انهيار بطبقة من الأسفلت أحدثت حفرة عبارة عن 3 أمتار فى عرض متر، ما أدى إلى توقف حركة سير المركبات وتمَّ إخطار اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والذى وجَّه بسرعة إنهاء الإصلاحات اللازمة لهذا الهبوط الأرضى.

وقال المهندس على تركى مدير عام وحدة الرصف فى كفر الشيخ، جار إصلاح الهبوط الأرضى بإزالة طبقة الأسفلت ووضع طبقة من الرمال والسن تمهيدًا لإعادة رصفها عقب استقرار التربة وتحسن الأحوال الجوية.



هبوط أرضى برافد الطريق الدولي



الهبوط الأرضى وغلق رافد الطريق الدولي