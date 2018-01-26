video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 27 يناير 2018 07:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. غلق طريق بكفر الشيخ بسبب هبوط أرضى

الجمعة، 26 يناير 2018 10:46 م
صور.. غلق طريق بكفر الشيخ بسبب هبوط أرضى هبوط أرضى برافد الطريق الدولى


كفر الشيخ - محمد سليمان
إضافة تعليق

أكد المهندس على عبد الستار مساعد محافظ كفر الشيخ، أنه تم إغلاق الطريق المار أمام المستشفى الجامعى، والذى يربط مجمع المواقف الرئيسى ورافد الطريق الدولى بمدينة كفر الشيخ والجامعة، لهبوط أرضى مفاجئ به مساء اليوم، لحين الانتهاء من الإصلاحات وحفاظًا على المركبات المارة وعدم تعرَّضها للخطر.

وأضاف مساعد محافظ كفر الشيخ، فى بيان له، أنه تلقى بلاغا من مساعديه بهبوط أرضى بالطريق، فانتقل بصحبة العميد محمد الدفراوى مدير إدارة المرور، والعقيد باسم حسين وكيل إدارة المرور، إلى موقع الهبوط، وتبين له انهيار بطبقة من الأسفلت أحدثت حفرة عبارة عن 3 أمتار فى عرض متر، ما أدى إلى توقف حركة سير المركبات وتمَّ إخطار اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والذى وجَّه بسرعة إنهاء الإصلاحات اللازمة لهذا الهبوط الأرضى.

وقال المهندس على تركى مدير عام وحدة الرصف فى كفر الشيخ، جار إصلاح الهبوط الأرضى بإزالة طبقة الأسفلت ووضع طبقة من الرمال والسن تمهيدًا لإعادة رصفها عقب استقرار التربة وتحسن الأحوال الجوية.

هبوط أرضى برافد الطريق الدولي
هبوط أرضى برافد الطريق الدولي

 

الهبوط الأرضى وغلق رافد الطريق الدولي
الهبوط الأرضى وغلق رافد الطريق الدولي

 

الهبوط الأرضى بكفر الشيخ
الهبوط الأرضى بكفر الشيخ

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمطار غزيرة على كفر الشيخ واستمرار إغلاق ميناء الصيد بالبرلس

كفر الشيخ

اخبار مصر

احبار محافظه كفر الشيخ

هبوط أرضى

مساعد محافظ كفر الشيخ



لا تفوتك
الرئاسة: السيسى يشارك فى قمة بين مصر والسودان وإثيوبيا بأديس أبابا

الرئاسة: السيسى يشارك فى قمة بين مصر والسودان وإثيوبيا بأديس أبابا

هيئة التفاوض السورية تصوت ضد المشاركة بمؤتمر سوتشى بأغلبية 26 صوتا

هيئة التفاوض السورية تصوت ضد المشاركة بمؤتمر سوتشى بأغلبية 26 صوتا

كل ما تريد معرفته عن الأوراق المقدمة من رئيس حزب الوفد لـ"العليا للانتخابات"

كل ما تريد معرفته عن الأوراق المقدمة من رئيس حزب الوفد لـ"العليا للانتخابات"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

وكيل عمرو جمال : اللاعب يمتلك عروضا من اليونان وسويسرا لشرائه فى الصيف

وكيل عمرو جمال : اللاعب يمتلك عروضا من اليونان وسويسرا لشرائه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة