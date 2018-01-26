صور.. ضبط مواطن زرع 17 شجرة بانجو فى حديقة منزله





كتب عادل ضرة ـ محمود عبد الراضى

تمكنت مباحث مركز شرطة قطور من القبض على مواطن زرع مواطن مواد مخدرة داخل حديقة منزله فى الغربية، وتم التحفظ على المواد المخدرة.

وردت معلومات لمباحث مركز شرطة قطور مفادها قيام " رضا.ب" 51 سنة عاطل ، بزراعة نبات البانجو المخدر بحديقة منزله والاتجار بها .

وعقب تقنين الإجراءات ، استهدفت قوات الأمن بإشراف اللواءين طارق حسونة مدير أمن الغربية وأمين لقية مدير المباحث المتهم، وتم القبض عليه.

وعثرت أجهزة الأمن بحديقة منزل المتهم على 17 شجرة لنبات القنب " البانجو" المخدر مختلفة الأحجام والأطوال ، وبمواجهته اعترف بزراعة تلك الأشجار بقصد الاتجار فيها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.



المتهم



بانجو