صور.. رئيس شرطة الإسكان والتعمير فى 15 مايو يوزع الورود على المواطنين





كتبت – منى فهمى

احتفل المقدم تامر الغنام، رئيس شرطة الاسكان والتعمير فى 15 مايو، وأفراد قسم 15 مايو مع المواطنين، بمناسبة عيد الشرطة، ووزعوا الورود على المواطنين فى المدينة.

وأكد مصدر أمنى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، اليوم الجمعة، أن ذلك يأتى نظرا لما يمثله عيد الشرطة من ذكرى خالدة تمثل رمزا للتضحية والفداء من أجل الوطن، جسدت أحداثها نضال شعب مصر عبر السنين، حيث حرص رجال الشرطة على توزيع الورود على المواطنين فى الشوارع، احتفالاً بعيد الشرطة رقم 66، ولمد جسور التواصل مع الشعب المصرى.

وتم توزيع باقات من الورود على المواطنين تأكيداً على مشاركة رجال الشرطة للشعب، وتقديرا للمواطنين، وتجسيدا لعلاقات الود والتعاون، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، لترسيخ أن الهدف الأسمى هو التأكيد على أن الشرطة المصرية جزء لا يتجزأ من الشعب المصرى.

وأشار المصدر الأمنى إلى أن شرطة التعمير لها دور مهم حالياً، خاصة فى ظل التعديات على أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحداتها السكنية، وهيئة المجتمعات العمرانية أكبر ثروة فى مصر، وبالتالى يجب أن تكون شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية بهذا المستوى.

أضاف أننا بدأنا العمل فى محورين لتطوير الأداء، الأول القرارات التى تحتاج إلى تنفيذ، وبدأنا بالفعل فى التنفيذ، والمحور الثانى هو الأمن العام فى المدينة نفسها، حيث نقوم بحملات متكررة بالمدن المختلفة لضبط المخالفات وتطبيق القانون، وبدأت هذه الخطوات تأتى بنتائج إيجابية، وتلقى قبولا من المواطنين.

وأكد أن جميع ضباط وأفراد الإدارة مصرون على تطوير الأداء فى هذه الفترة، والتنسيق مع أجهزة الشرطة المختلفة لتحقيق الأمن، وتطبيق القانون بالمدن الجديدة.

يذكر أن جهاز الشرطة يحتفل بمرور 66 عام على ملحمة رجال الشرطة فى الإسماعيلية سنة 1952، عندما تصدوا للإنجليز ببسالة ورفضوا تسليم مبنى المحافظة، حتى أعجب الجنرال الإنجليزى اكسهام بشجاعتهم، وعندما خرجت جثثهم من المبنى، أمر جنوده بمنح الشرطة المصرية التحية العسكرية تحية لبطولاتهم.



رئيس شرطة الاسكان والتعمير فى 15 مايو يوزع الورود على المواطنين



رئيس شرطة الاسكان والتعمير فى 15 مايو يوزع الورود على المواطنين



رئيس شرطة الاسكان والتعمير فى 15 مايو يوزع الورود على المواطنين



رئيس شرطة الاسكان والتعمير فى 15 مايو يوزع الورود على المواطنين



رئيس شرطة الاسكان والتعمير فى 15 مايو يوزع الورود على المواطنين