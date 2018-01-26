صور.. رئيس حى العامرية بالإسكندرية يتابع شفط مياه الأمطار بالطريق الصحراوى

وجه الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظة بالاستمرار فى التواجد الميدانى لمتابعة حالة الشوارع ميدانيا لحين الانتهاء من النوة الحالية، والتأكد التام من تصريف مياه الأمطار، وسيولة الحركة المرورية، والتدخل الفورى والسريع لسحب أى تراكمات لمياه الأمطار نظرا لوجود كميات غزيرة من الأمطار تشهدها الإسكندرية.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن اللواء أحمد بسيونى رئيس حى العامرية أول يرافقه اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى صباح اليوم؛ أجرى جولة ميدانية واسعة لتفقد أحوال الشوارع بنطاق الحي؛ حيث تم خلالها متابعة أعمال شفط مياه الأمطار المتجمعة بالطريق الصحراوى الكيلو 23، كما تم متابعة تسليك المطابق وشنايش المطر بالمنطقة.