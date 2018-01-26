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الجمعة، 26 يناير 2018 08:18 ص
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صور.. حريق فى الكنسية الكاثوليكية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

الجمعة، 26 يناير 2018 05:02 ص
صور.. حريق فى الكنسية الكاثوليكية بولاية كاليفورنيا الأمريكية حريق فى كاليفورنيا


كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب
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نجح رجال الإطفاء بالولايات المتحدة الأمريكية فى السيطرة على حريق محدود بكنيسة القيامة الكاثوليكية التى هوجمت بشكل متعمد فى لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

 وذكرت إدارة الإطفاء فى لوس أنجلوس، أن الكنيسة تضررت بعض مقتنياتها بسبب حريق محدود، فيما يعمل محققو الحرائق على تحديد السبب، مشيرة إلى أن 62 شخصا من رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على النيران فى 26 دقيقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

 

باب كنيسة القيامة الكاثوليكية
باب كنيسة القيامة الكاثوليكية

 

جانب من الكنيسة
جانب من الكنيسة

 

جانب من كنيسة القيامة الكاثوليكية
جانب من كنيسة القيامة الكاثوليكية

 

حريق فى كنسية الكاثوليكية بولاية كاليفورنيا الأمريكية
حريق فى كنسية الكاثوليكية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

 

رجال الإطفاء بالولايات المتحدة الأمريكية
رجال الإطفاء بالولايات المتحدة الأمريكية

 

فرق الإطفاء
فرق الإطفاء

 

كنيسة القيامة الكاثوليكية
كنيسة القيامة الكاثوليكية

 


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