صور.. حريق فى الكنسية الكاثوليكية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

صور.. حريق فى الكنسية الكاثوليكية بولاية كاليفورنيا الأمريكيةالجمعة، 26 يناير 2018 05:02 ص
حريق فى كاليفورنيا
كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب
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نجح رجال الإطفاء بالولايات المتحدة الأمريكية فى السيطرة على حريق محدود بكنيسة القيامة الكاثوليكية التى هوجمت بشكل متعمد فى لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وذكرت إدارة الإطفاء فى لوس أنجلوس، أن الكنيسة تضررت بعض مقتنياتها بسبب حريق محدود، فيما يعمل محققو الحرائق على تحديد السبب، مشيرة إلى أن 62 شخصا من رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على النيران فى 26 دقيقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
باب كنيسة القيامة الكاثوليكية
جانب من الكنيسة
جانب من كنيسة القيامة الكاثوليكية
حريق فى كنسية الكاثوليكية بولاية كاليفورنيا الأمريكية
رجال الإطفاء بالولايات المتحدة الأمريكية
فرق الإطفاء
كنيسة القيامة الكاثوليكية
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