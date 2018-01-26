صور.. جلسة صلح عرفية تنهى خصومة ثأرية بين عائلتين بدمياط





دمياط عبده عبد البارى

نجحت الأجهزة الأمنية بدمياط بالتنسيق مع كبار العائلات فى عقد جلسة صلح عرفية لإنهاء الخلاف بين عائلتى ناصف وأبو سليمان بمدينة الزرقا بمحافظة دمياط.

وحدد المجلس مبلغا ماليا تم التحفظ على إعلان قيمته كشرط جزائى فى حال إخلال أحد الطرفين بشروط التصالح بحضور اللواء محمد خالد نائبا عن مدير أمن دمياط العميد ضياء عرفة مأمور مركز شرطة الزرقا والشيخ محمد سلامة مدير عام الأوقاف بدمياط ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية .

ووقع الطرفان وأقرا بشروط الصلح، وتم التصالح والتراضى والتعهد بالتنازل عن القضايا القائمة بينهما، وتصافح الطرفان وتعهدا بالالتزام بشروط الصلح وعدم العودة لأسباب النزاع.

واتخذت مديرية أمن دمياط بإشراف اللواء مجدى أبو العز مدير الأمن الإجراءات الأمنية لدفع أطراف النزاع لعقد جلسة صلح وإقرار الأمن بين الطرفين والتى تعود إلى وفاة أحد أبناء عائلة ناصف الجزار على يد أحد أبناء عائلة أبو سليمان.



وكان إبراهيم إبراهيم ناصف الجزار 20 عاماً قد لقى مصرعه بطعنة نافذ فى البطن باستخدام سلاح أبيض، على يد "أحمد أبو سليمان بعد حدوث مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية نشبت بسبب تجارة مواشى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1566 إدارى مركز شرطة الزرقا لسنة 2016.



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