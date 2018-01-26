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صور.. تظاهرات فى لبنان تضامنا مع عفرين السورية تحت شعار" أردوغان الإرهابى"

الجمعة، 26 يناير 2018 04:27 م
صور.. تظاهرات فى لبنان تضامنا مع عفرين السورية تحت شعار" أردوغان الإرهابى" أردوغان الإرهابى


كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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تظاهر الآلاف من الأكراد فى العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة تضامنا مع عفرين السورية لمواجهة ما أسموه بالغزو أو الطغيان التركى.

وحمل المتظاهرون صور الرئيس التركى أردوغان وهو ملطخ بالدماء ومكتوب على الصورة " الإرهابى أردوغان".

وعززت قوات الأمن اللبنانبة من وجودها فى محيط التظاهرات خشية اندلاع أى اشتباكات.

وأعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، مقتل 53 عنصرا من وحدات حماية الشعب الكردى فى العملية العسكرية التركية بمنطقة عفرين، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا العملية من المدنيين إلى 38 قتيلا، بينهم 4 أطفال و10 نساء.

وأشار المرصد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إلى أن حصيلة قتلى الجنود الأتراك فى العملية العسكرية بعفرين، ارتفعت إلى 7 جنود و65 عنصرا من مسلحى المعارضة الموالية لأنقرة، وكان الأكراد فى منطقة (عفرين) السورية، قد طالبوا - فى وقت سابق - الحكومة السورية بالعمل على مواجهة الهجوم التركى عليهم.

أحد المتظاهرات تحمل صورة أردوغان بشعار الإرهابى
أحد المتظاهرات تحمل صورة أردوغان بشعار الإرهابى

 

احتجاجات فى بيروت
احتجاجات فى بيروت

 

احتجاجات
احتجاجات

 

أحد المتظاهرات
أحد المتظاهرات

 

أردوغان الإرهابى
أردوغان الإرهابى

 

تظاهرات فى بيروت
تظاهرات فى بيروت

 

تظاهرات
تظاهرات

 

جانب من التظاهرت
جانب من التظاهرت

 

لافتات تطالب بوقف الطغيان التركى
لافتات تطالب بوقف الطغيان التركى

 

لافتة لأردوغان
لافتة لأردوغان

 


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لبنان

أخبار عربية

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