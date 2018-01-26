صور.. انطلاق الحملة القومية للكشف المبكر عن سرطان الثدى بجنوب سيناء بالمجان

نظمت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، الحملة القومية للكشف المبكر عن سرطان الثدى بالمجان ، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

وانطلقت الحملة فى مدينة دهب بداية من اليوم والتى تستمر حتى 28 من فبراير المقبل و من المتوقع أن تجوب الحملة جميع مدن جنوب سيناء مرورا بالوديان الجبلية فى خلال 6 اشهر

وقالت الدكتورة عبير مغاورى مستشارة وزير الصحة لقسم الأشعة، أنه يتم الكشف على جميع السيدات بالمجان ، باستخدام أحدث التقنيات مع ضمان التعقيم والنظافة الكاملة مع تقديم محاضرات توعية للسيدات فى كيفية الكشف المبكر

وأضافت أن الكشف يتم بأحدث تقنية الماموجرام ، وفى حالة تبين إصابة اى سيدة بسرطان الثدى يتم الاتصال بها فى خلال أسبوع من الكشف وتخضع لنوعية العلاج المناسبة للحالة أو إجراء عملية .

وأكد الدكتور محمد إبراهيم عبد المعطى مدير عام الإدارة العامة للإشاعة، أنه يتم الكشف على السيدات عن طريق الطبيبات السيدات فقط ولا يجوز الدخول إلى السيارة اى شخص أثناء الكشف ، كما نصح جميع السيدات للقيام بالفحص ، مؤكدا أن الفحص غير مؤلم ويتم عمل الفحص والتصوير داخل السيارة وإرسال التصوير إلى إلى المركز الرئيسي فى القاهرة والذى يمر على 3 أقسام من أكبر أساتذة الإشاعة فى مصر و فى حالة الشك فى تقرير المريض يتم فحص من خلال لجنة ثلاثية للبت فى الحالة .

وقدم الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء الشكر للدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للاستجابة الفورية لتطوير الخدمة الصحية بالمحافظة بكافة الوسائل والإمكانات.

حيث يشترط على السيدات أن لا يقل السن عن 40 سنة - عدم وجود الدورة الشهرية أثناء الكشف - عدم الإصابة بالسرطان فى اى فترة سابقة - معرفة المعلومات عن التاريخ المرضي في الأسرة وعدد مرات الحمل وتاريخ العلاجات الهرمونية إن وجد