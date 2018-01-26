صور .. "اليوم السابع" يرصد تطبيق تدوين الأسعار على السلع فى متاجر أسيوط





أسيوط ـ محمود عجمى

بدأت المحال التجارية بمحافظة أسيوط، تدوين سعر البيع على السلع الغذائية؛ وذلك تنفيذًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تدوين الأسعار بشكل واضح للمستهلك وذلك لضبط الأسواق.

"اليوم السابع" أجرى جولة ميدانية على المحال التجارية لمتابعة تطبيق قرار تدوين الأسعار على السلع و استطلاع رأى التجار والمواطنين حول القرار.

وليد جمال حسنى، مدير فرع المصرية ماركت بأسيوط، التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، قال لـ"اليوم السابع": إن الفرع بأسيوط التزم بقرار وزير التموين بشأن تدوين الأسعار على السلع الغذائية وأيضا قمنا بكتابة السعر على الرف الخاص بكل سعلة بخط واضح وظاهر للمستهلك، كما يتم صرف نقاط الخبز والسلع الغذائية التموينية المدعمة لجميع المواطنين بالبطاقة التموينية.

وأشار وليد جمال، إلى توافر السلع الاستراتيجية من سكر وأرز وزيت واللحوم والدواجن داخل الفرع، بالإضافة إلى سلع أخرى، حيث يقوم المواطن باختيار السلع بعدها يتوجه إلى "الكاشير" ويحصل على فاتورة خاصة بقيمة المشتريات بنفس الأسعار المدونة عليها؛ دون تحمل أى أعباء إضافية كما من حق المستهلك استبدال سلعة بأخرى أو إعاداتها والحصول على ثمن السلعة وذلك من خلال فاتورة الشراء.

وأضاف وليد، نحدث باستمرار بيانات السلع الغذائية وتدوين الأسعار عليها وكذالك تحديث قاعدة البيانات على أجهزة الكاشير لتكون متطابقة للأسعار المدونة على الرف الخاص بالسلعة والسعر الذى يظهر فى جهاز الكاشير لاستخراج فاتورة مطابقة للأسعار.

يقول جابر عبدالله، أحد الأهالى بأسيوط، لـ"اليوم السابع": نزلت أشترى بعض السلع الأساسية التى تحتاجها الأسرة ولاحظت تدوين الأسعار على السلع الغذائية وعلى الرف الموضوعة عليه السلعة ودى حاجة ما كنتش موجودة قبل كدة فى المحال التجارية؛ فالمواطن من حقه عندما يدخل أى متجر للشراء أن يعرف سعر بيع السلع قبل شرائها داخل المحال؛ مشيرا إلى إيجابية قرار وزارة التموين ولكن نحتاج إلى توقيع غرامة وعقوبة على المخالفين غير الملتزمين بتطبيق قرار تدوين الأسعار.

ويضيف محمد جمال، أحد أهالى مدينة أسيوط، "اشتريت بعض المنتجات الغذائية واتضح لى أنها مدون عليها الأسعار وهذا أمر إيجابى وأتمنى التزام جميع المحال التجارية بهذا القرار منعا لتلاعب البائع فى سعر السلعة ؛ مطالبا الرقابة التموينية و الجهات الرقابة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بشن حملات تموينية رقابية على الأسواق والمحال التجارية للحد من جشع التجار وإلزامهم باستخراج فاتورة تبين قيمة المشتريات التى يقوم المستهلك بشرائها .

وقال كمال خليفة، وكيل مديرية التموين بأسيوط، " تم تنظيم لقاءات توعية مع عدد من التجار وأصحاب المصانع والشركات وشعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بأسيوط، لشرح القرار رقم 330 لسنة 2017 والخاص بإلزام تسجيل الأسعار على السلع والبضائع لدي السوبر ماركت والمصانع والشركات ومحال البقالة وحثهم علي الالتزام بقرار وزارة التموين .

وأضاف وكيل مديرية التموين بأسيوط، كما يتم شن حملات رقابية تموينية على الأسواق والمحلات التجارية لمتابعة تطبيق قرار تدوين الأسعار على السلع لضبط الأسعار بالأسواق والحد من جشع التجار وعدم وجود سعرين لمنتج واحد.