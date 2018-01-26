صور.. النائبة مى محمود: إنجازات السيسى تُكتب بحروف من نور





الإسكندرية - هناء ابو العز

قالت المهندسة مى محمود، عضو مجلس النواب، إن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي تكتب من حروف من النور، منها تطوير المناطق العشوائية وحفر قناة السويس الجديدة بمشاركة الشعب المصرى.

وأضافت خلال مؤتمر "إرادة الشعب" الذى تنظمه النائبة عصر اليوم الجمعة بمركز شباب العمراوى بمنطقة المندرة شرق الإسكندرية، بحضور عدد من النواب وأسر الشهداء والقيادات السياسية، أن الشعب منذ 7سنوات نزل من أجل مطالب عادلة وكان ليس لديه قيادة يلتف حولها وأن الجماعات الإرهابية استغلت ذلك فى اختطافها، ولكن الآن أصبح للشعب المصرى قائد يلتف حوله وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي".

واضافت أن الرئيس السيسي قام خلال أربعة سنوات بإنجازات لم تنفذ منذ سنوات طويلة هناك مشروعات لتحسين الاقتصاد وتوفير مناخ جيد للاستثمار ومنها قناة السويس ورصف الطرق والتوسع فى البنية الاساسية من الرصف والكهرباء كما أن هناك مشروعات اجتماعية مست حياة المواطنين من تطوير المناطق العشوائية والتوسع فى مشروعات الإسكان وإنقاذ المساكن التى تشكل خطورة على ساكنيها بالاضافة إلى المصانع والمشروعات ذو العمالة الكثيفة للمساهمة فى حل أزمة البطالة التى كانت تعتبر من المشكلات المزمنة والتى ظلت لسنوات دون تدخل من الدولة فضلا عن زيادة معاشات التضامن الاجتماعى.

وأشارت إلى أن الإرهاب حاول يهدم من عزيمة الوطن، ولكن الشعب المصرى استطاع التصدى له من خلال الإلتفاف حول القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى أصبح إرادة شعب ووطن".

واكدت: لا أستطيع أن أنسى يوم إعلان نتيجة الإنتخابات فى 2012، عندما أعلنت محمد مرسى رئيسا للجمهورية، وبكيت يومها حزنا على الوطن، وأكدت للجميع أن الشعب سوف يكشف الأخوان خلال سنة واحدة فقط كما فعل".

فيما قال الشيخ محمد حسين أبو زيد مدير إدارة اوقاف المنتزة أن من أهم إنجازات الرئيس السيسي فى مجال الدعوة لتوحيد خطبة الجمعة ووضع ضوابط وقوانين وألا يصعد المنبر إلا أزهرى ذو فكر مستنير أو خريج مركز إعداد دعاة، فضلا عن تأكيده على اتباع سنة الرسول على أن المؤمن القوى خيرا من المؤمن الضعيف وذلك ما يظهر جاليا من خلال القرارات الصعبة التى اتخذها فى مواقف حرجة واستطاع تنفيذها لصالح إرضاء الله والمصلحة العامة فقط.

وأضاف القس بافلى جاد الممثل عن الكنيسة: من أربعة آلاف عاما وهب الله مصر شخصا اسمه يوسف أنقذ مصر اقتصاديا وقتها وحاليا وهبنا الله بالرئيس السيسي لحماية البلد العظيم التى شهدت رحلة العائلة المقدسة والعديد من الشواهد الدينية.



















































