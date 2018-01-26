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صور.. الطرق السريعة والزراعية بأسوان تحت قبضة مقطورات نقل القصب

الجمعة، 26 يناير 2018 04:00 ص
صور.. الطرق السريعة والزراعية بأسوان تحت قبضة مقطورات نقل القصب نقل محصول القصب بواسطة الجرارات الزراعية


أسوان – صلاح المسن
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تشهد عدة طرق رئيسية بأنحاء محافظة أسوان هذه الأيام كثافة مرورية كبيرة بسبب تكدس حركة مرور جرارات ومقطورات نقل محصول القصب لمصانع السكر بكوم امبو وإدفو فى الأسابيع الأولى لموسم توريد لقصب والذى يستمر قرابة الـ6 شهور، حيث تسيطر جرارات ومقطورات القصب على الطرق فى تلك الفترة.

بداية يقول معوض أحمد، إن الجرارات الزراعية التى تشد مقطورات حولت الطرق الزراعية والزراعية لطرق موت وخاصة طريق العباسية وطرق كوم امبو ناصر وغيرها، وأن عددا كبيرا من سائقى الجرارات لديهم عشوائية فى القيادة، وأن المقطورة فى حال انقلابها تسبب فى قطع الطرق حيث تحمل المقطورة قرابة الـ30 طن تقريبا. فضلا عن تكدس الجرارات الزراعية الفارغة أو الممتلئة المنتشرة على الطريق مناشدا بإيجاد حل مناسب ووسيلة أمنية لنقل محصول القصب من الزراعات حتى مصانع السكر .

وأشار عبد القادر مصطفى من أهالى أسوان إلى أنه إذا تم بناء مصنع جديد للقصب فى وادى النقرة، مثلا كما وعد المسئولون من قبل أو بناء مصنع آخر للقصب ناحية غرب كوم أمبو فى ظل إنشاء محطة ضخمة للطاقة الشمسية فى تلك المنطقة فى بنبان سوف تنتهى مشكلة التكدس المرورى والاختناقات على الطريق السريع وسيخفف من معدل الحوادث التى تشهدها منطقة وسط وشمال كوم امبو فى مراكز ادفو وكوم امبو ونصر النوبة ودراو جراء مرور جرارات القصب .

 

الجرارات الزراعية علي الطرق الزراعية بأسوان (1)
الجرارات الزراعية علي الطرق الزراعية بأسوان (1)

 

الجرارات الزراعية علي الطرق الزراعية بأسوان (2)
الجرارات الزراعية علي الطرق الزراعية بأسوان (2)

 

الجرارات الزراعية علي الطرق الزراعية بأسوان (3)
الجرارات الزراعية علي الطرق الزراعية بأسوان (3)

 

الجرارات الزراعية علي الطرق الزراعية بأسوان (4)
الجرارات الزراعية علي الطرق الزراعية بأسوان (4)

 

الجرارات الزراعية علي الطرق الزراعية بأسوان (5)
الجرارات الزراعية علي الطرق الزراعية بأسوان (5)

 

 


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