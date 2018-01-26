صور.. الشرطة البرازيلية تحارب تجار المخدرات فى الأحياء الفقيرة





كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب

تشهد مدينة ريو دى جانيرو فى البرازيل، إجراءات أمنية مشددة ودوريات مكثفة للشرطة فى إطار الحرب على تجار المخدرات بالأحياء الفقيرة.

وأظهرت صور بثتها وكالة "فرانس برس" الفرنسية، دوريات الشرطة فى البرازيل لمواجهة تجار المخدرات فى الأحياء الفقيرة بمدينة ريو دى جانيرو.

وفى وقت سابق، تدخل الجيش البرازيلى لإيقاف تجارة المخدرات فى حى فقير فى ريو دى جانيرو بعدما تحول الحى لساحة حرب بين عصابات المخدرات التى تتنافس للسيطرة على المنطقة.



الحرب على المخدرات فى البرازيل



انتشار أمنى مكثف فى البرازيل



برازيليون



جانب من الانتشار الأمنى المكثف فى البرازيل



جانب من الحرب على المخدرات فى البرازيل



جانب من سيارة محترقة فى البرازيل



دوريات الشرطة فى البرازيل



سيارة محترقة فى البرازيل



شرطى فى البرازيل