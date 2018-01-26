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صور.. الثلوج تغطى شوارع روسيا ودرجات الحرارة تصل لـ22 تحت الصفر

الجمعة، 26 يناير 2018 02:13 ص
صور.. الثلوج تغطى شوارع روسيا ودرجات الحرارة تصل لـ22 تحت الصفر الثلوج فى روسيا


كتب محمد سعودى – تصوير وكالات
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سقطت الثلوج فى شوارع روسيا التى تشهد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، حيث وصلت إلى 22 درجة تحت الصفر فى الآونة الأخيرة.

وأظهرت صور بثتها وكالات الأنباء العالمية، تساقط الثلوج على طول ضفاف نهر ينيسى، فيما شارك وزير الرياضة الروسى بافل كولوبكوف فى أحدى فعاليات التزحلق على الجليد بمناسبة عيد الطلبة فى حديقة جوركى فى موسكو.

 وتشهد العديد من دول العالم، موجة صقيع ثلجية خاصة فى روسيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية عام 2018.

 

الثلوج على ضفاف نهر ينيسى
الثلوج على ضفاف نهر ينيسى

 

الثلوج فى روسيا
الثلوج فى روسيا

 

الطقس فى روسيا
الطقس فى روسيا

 

جانب من ضفاف نهر ينيسى
جانب من ضفاف نهر ينيسى

 

روس على متن حافلة
روس على متن حافلة

 

ضفاف نهر ينيسى
ضفاف نهر ينيسى

 

عيد الطلبة فى روسيا
عيد الطلبة فى روسيا

 

وزير الرياضة الروسى
وزير الرياضة الروسى

 


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