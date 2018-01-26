صور.. الأكاديمية العربية بالإسكندرية تستقبل سكرتير المنظمة البحرية الدولية





الإسكندرية - هناء أبو العز

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، كيتاك ليم السكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية،‎ اليوم الجمعة، بمقر الأكاديمية بأبو قير، وسط طابور عرض لطلبة الكلية.

وتأتى الزيارة للتوقيع على تجديد اتفاقية بين المنظمة البحرية الدولية ووزارة النقل ‏المصرية والأكاديمية العربية إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "بحرى" السعودية لتدريب طلاب ‏من الأكاديمية وإيجاد فرص تشغيل لخريجيها من كلية النقل البحرى - توقيع اتفاقية تعاون لإنشاء مركز ‏محاكيات بفرع الأكاديمية بالشيراتون بالتعاون مع شركة "ميرسك" العالمية.‏

ويرافقه فى الزيارة‎‏ إسماعيل كوبوس ‎رئيس التدريب البحرى بالمنظمة ‏البحرية الدولية، وأندرو ريتشاردسون رئيس المحاسبة الإدارية وخدمات ‏تخطيط موارد المؤسسات‎، و ليتيانا راسيغاتالي ‏ مساعد شخصي للسكرتير العام ‏للمنظمة البحرية الدولية "‏‎"IMO‎‏ ‏‏، واللواء بحرى رضا أحمد إسماعيل ‏‎ ‎رئيس قطاع النقل البحري، واللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الأسكندرية، واللواء بحري خالد زهران رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وسفراء وقناصل الدول المختلفة وعدد من ممثلي الشركات الملاحية، لفيف من أعضاء ‏السلك الدبلوماسي، وعدد من الشخصيات العلمية الهامة.‏

كما تشمل الزيارة حضور كيتاك ليم السكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية فعاليات "حفل إتمام ‏الدراسات الأساسية لكلية النقل البحرى والتكنولوجيا" بقسميها "ملاحة بحرية وهندسة بحرية" للدفعة "‏‎88‎‏" ‏إذ يبلغ عدد الخريجين 100خريج فى تمام الخامسة مساءً بمقر الأكاديمية العربية بأبو قير.

ومن المقرر أن ‏يقوم طلبة كلية النقل البحرى بقسمى "الهندسة والملاحة البحرية" خلال الحفل بعرض مشروعات التخرج التى ‏تتعلق بموضوع كيفية "مكافحة القرصنة البحرية "‏‎.‎

جدير بالذكر أن زيارة كى تاك ليم سكرتيرعام المنظمة البحرية الدولية للأكاديمية العربية للعلوم ‏والتكنولوجيا والنقل البحرى هى الزيارة الثانية لسكرتير المنظمة البحرية بصفة عامة، والزيارة هى الأولى لكى تاك ليم منذ توليه المنصب، إذ سبق أن قام كوجى سيكيميزو السكرتير للمنظمة البحرية الدولية ‏السابق بزيارة الأكاديمية "يناير2015‏‎ "‎لما تتمتع به الأكاديمية من ثقل بين المؤسسات التعليمية المتخصصة فى ‏مجال التعليم والتدريب والبحوث والاستشارات فى المجال البحرى على المستوى العالمى‎.‎‏ ‏

استقبال حافل للسكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية (1)



استقبال حافل للسكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية (2)



استقبال حافل للسكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية (3)



استقبال حافل للسكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية (4)



استقبال حافل للسكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية (5)



استقبال حافل للسكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية (6)



استقبال حافل للسكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية (7)



استقبال حافل للسكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية (8)