صور.. اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والفلسطينيين بقطاع غزة

كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب

تجددت الاشتباكات العنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والمتظاهرين الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، فى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وارتفع عدد المصابين، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 9 مواطنين فلسطينيين فى المواجهات التى اندلعت فى "جمعة الغضب الثامنة" رفضا للقرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة ﻹسرائيل.