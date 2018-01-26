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صور.. اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والفلسطينيين بقطاع غزة

الجمعة، 26 يناير 2018 09:04 م
صور.. اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والفلسطينيين بقطاع غزة اشتباكات مع قوات الاحتلال


كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب
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تجددت الاشتباكات العنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والمتظاهرين الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، فى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وارتفع عدد المصابين، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 9 مواطنين فلسطينيين فى المواجهات التى اندلعت فى "جمعة الغضب الثامنة" رفضا للقرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة ﻹسرائيل.
 
وفى وقت سابق، أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين، برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى المواجهات التى اندلعت فى جمعة الغضب الثامنة رفضا للقرار الذى اتخذه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة ﻹسرائيل.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة إن اثنين من المواطنين أصيبا بجروح متوسطة برصاص الاحتلال شرق جباليا شمال القطاع، فيما أصيب فلسطينى ثالث برصاص الاحتلال شرق خانيونس.

كما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحى تجاه عشرات الشبان شرق مدينة غزة ما أدى لإصابة اثنين منهم بجروح فيما أصيب عدد بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع قرب موقع نحل عوز العسكرى.

احتجاجات عنيفة فى غزة
احتجاجات عنيفة فى غزة

 

اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والفلسطينيين بقطاع غزة
اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والفلسطينيين بقطاع غزة

 

العلم الفلسطينى يرفرف أثناء الاشتباكات
العلم الفلسطينى يرفرف أثناء الاشتباكات

 

جانب من احتجاجات عنيفة فى غزة
جانب من احتجاجات عنيفة فى غزة

 

جانب من اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والفلسطينيين بقطاع غزة
جانب من اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والفلسطينيين بقطاع غزة

 

جانب من الاحتجاجات الغاضبة
جانب من الاحتجاجات الغاضبة

 

فلسطينيان يوجهان قوات الاحتلال
فلسطينيان يوجهان قوات الاحتلال

 

فلسطينيون
فلسطينيون

 

متظاهر
متظاهر

 

متظاهرون يواجهون قوات الاحتلال بالحجارة
متظاهرون يواجهون قوات الاحتلال بالحجارة

 


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