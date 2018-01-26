صور.. استخراج رخص القيادة والجوازات بالمجان لـ10 أشخاص بمناسبة عيد الشرطة





كتب محمود عبد الراضى

وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية باستخراج وثائق رخصة قيادة وتصريح السفر بدون رسوم لأول عشرة من المواطنين المتقدمين لاستخراجها خلال احتفالات أعياد الشرطة، وذلك بكل الإدارات والأقسام والوحدات المختصة على مستوى الجمهورية .

وقامت جميع الإدارات والمصالح المعنية بتنفيذ توجيهات الوزير وإعفاء أول عشرة من المتقدمين لاستخراج تلك الوثائق من الرسوم .

ولقى ذلك استحسان المواطنين وعبروا عن امتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين وقدموا التهنئة لوزير الداخلية وضباط وأفراد هيئة الشرطة بمناسبة عيد الشرطة، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة جموع الشعب المصرى العظيم الاحتفال بعيد الشرطة.



استخراج أوراق مجانية



استقبال المواطنين بادارات الشرطة الخدمية