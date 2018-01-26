صور.. إقبال الأهالى على منتجات الأسر اليدوية بمعرض "ديارنا" فى الأقصر





الأقصر – أحمد مرعى

واصل معرض "ديارنا" دعم الأسر المنتجة العاملة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتهم فى زيادة الدخل المقام بميدان أبوالحجاج بمدينة الأقصر، استقبال وتوافد الأهالى لشراء المنتجات ودعم الأسر، وذلك تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.

واستقبلت بايكات المعرض التى بلغت حوالى 30 بايكة تضم مختلف المنتجات اليدوية من الخزف والخيامية والسجاد والصدف والألباستر المصنع بأيدى أسر تكافح من أجل لقمة العيش لصناعة دخل مميز بمشروعات صغيرة ومتوسطة لخدمة المجتمع.

ومن جانبه صرح أحمد عبيد الشاذلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أن المعرض المقام بوسط المدينة يوفر عرض المنتجات لخدمة الأسر المميزة التى قدمت منتجات جميلة يدوية فى أكثر من 30 بايكة من القاهرة وسوهاج وأسوان وأهل النوبة والقليوبية ودمياط بالإضافة إلى عارضين من الأقصر، حيث إنه تم تنظيم المعرض بساحة ميدان أبو الحجاج لكونها فى قلب مدينة الأقصر ويقصدها الجميع من مختلف مدن المحافظة مما يساعد فى جذب وتسويق كبير للمنتجات للمصريين والأجانب والسياح من مختلف دول العالم.

وقال وكيل تضامن الأقصر، إنه يشارك فى المعرض الشركة القابضة للغزل والنسيج (المحلة- كفر الدوار- الشوربجى) وممثلو مشروعات متناهية الصغر من مستفيدى الصندوق الاجتماعى بالأقصر، بالإضافة إلى منتجات البيت النوبى والمركز الحضرى بالأقصر، حيث يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن إقامة معرض للحرف اليدوية التراثية فى الكويت فى الفترة من 18 إلى 22 فبراير المقبل وأنه سيتم اصطحاب 3 مدربين مصريين محترفين لإقامة ورشات تدريبية للراغبين فى تعلم الحرف اليدوية.



اقبال مميز من الاهالي علي منتجات معرض ديارنا للأسر المنتجة



البايكات تعرض منتجات يدوية مميزة لخدمة الجمهور



جانب من توافد الأهالي علي معرض ديارنا بالاقصر



منتجات يدوية من الخشب والخزف معروضة بالبايكات



ملابس بأسعار مناسبة داخل بايكات معرض ديارنا



جانب من المنتجات اليدوية للأسر المنتجة