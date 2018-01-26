صور.. أهالى جرجا يحتفلون بقيادات قطاع الجنوب بمناسبة عيد الشرطة الـ66





سوهاج محمود مقبول

استكمالا للاحتفال بأعياد الشرطة، نظم أهالى مركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، احتفالية كبرى ضمت قيادات قطاع الجنوب، وضباط وصف وجنود قسم ومركز جرجا، حيث تم صناعة تورتا كبيرة تحمل شعار وزارة الداخلية، والذكرى رقم 66 للاحتفال.

وضم التكريم، اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب، وقيادات القطاع، والمقدم عمرو السعيد نائب مركز جرجا، والرائد أحمد عبد الرؤوف رئيس مباحث مركز جرجا، والعميد سيد أبو الرجال مأمور قسم جرجا، والرائد مصطفى فرغل رئيس مباحث قسم جرجا، وعدد من الجنود، والأمناء بالقطاع وتبادل الجميع التهنئة.

كما قامت القيادات عقب الاحتفالية، بعمل جولة بالمدينة، وتم توزيع عدد من أعلام مصر وعدد من الورود على المارين بالشوارع، وقائدى المركبات، الأمر الذى لاقى استحسانا كبيرا من جموع المواطنين، وتم تقديم الشكر لرجال الشرطة على ما يبذلوه من جهد لحفظ الأمن.

ومن جانبه، أكد محمود اللبان وعبدالله فاروق وشريف البوشى وعلاء الدلال وممدوح القعيد القائمين على الاحتفالية، أن ما دفعنا لهذا التكريم، هو لتأكيد أوصل المحبة بين الشرطة والمواطن بالشارع، وتدعيما لرجال الشرطة لما يقدموه من عطاء من أجل أمن وسلامة المواطنين بكل نواحى الحياة، وكذلك تأمين الممتلكات العامة والخاصة بسائر أنحاء المدينة والمركز .

وأضاف ممدوح القعيد، أن رجال الشرطة هم أبنائنا وأخوتنا ويجب أن ندعمهم بشكل مستمر، ونشد من أزرهم لأنهم هم الدرع الواقى وشبكة الحماية الداخلية لكل المواطنين ضد أى أخطار، وأن رجال الشرطة قدموا تضحيات كثيرة لذا كان واجب علينا أن نحتفل معهم فى عيد الشرطة ونقوم بتكريمهم.