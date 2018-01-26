صور.. أطفال سوريا بين معاناة العواصف الثلجية ومأساة الحروب الدموية

صور.. أطفال سوريا بين معاناة العواصف الثلجية ومأساة الحروب الدمويةالجمعة، 26 يناير 2018 07:59 م
كتب محمد سعودى – تصوير رويترز
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تساقطت الثلوج الكثيفة على مخيم للنازحين السوريين الذى يضم العديد من أطفال سوريا قرب قرية بريدة على مشارف بلدة القنيطرة جنوب شرق سوريا، وذلك فى الوقت الذى يعانى فيه آخرون من مأساة العملية العسكرية التركية فى عفرين.
وأظهرت صور بثتها وكالة فرانس برس الفرنسية، مساء اليوم الجمعة، العاصفة الثلجية في مخيم للنازحين قرب من قرية بريدة على مشارف بلدة القنيطرة جنوب شرق سوريا، فيما بينت صورا أخرى، معاناة أسر سورية فى منطقة عفرين التى تدخلت فيها الجيش التركى وقتل فيها الكثيرين.
وتأتى هذه العاصفة الثلجية على سوريا، بعدما عثرت السلطات اللبنانية على 10 جثث على الأقل للاجئين سوريين بسبب العواصف الثلجية.
أسرة سورية فى عفرين
أطفال سوريا بين معاناة العواصف الثلجية ومأساة الحروب الدموية
الثلوج فى سوريا
الطقس فى سوريا
جانب من الثلوج فى سوريا
طفل سورى فى عفرين
طفل سورى وسط الثلوج
مأساة الأسر السورية فى عفرين
نازحون سوريون وسط الثلوج
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