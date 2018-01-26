صحيفة أمريكية تدعو إدارة "ترامب" للتوسط لحل أزمة قطر والخليج العربى





كتبت ريم عبد الحميد

دعت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، الولايات المتحدة وإدارة الرئيس دونالد ترامب للتوسط وحل أزمة قطر من أجل مصلحة الخليج، مشيرة إلى أنها الطرف الوحيد الذى يملك المصداقية المطلوبة فى المنطقة من أجل التوصل لحل للأزمة المستمرة منذ تسعة أشهر.

وتحدثت الصحيفة فى تقرير كتبه خبير الدراسات الدولية بجامعة جونز هوبكينز، ساشا توبيريتش، عن الوفد القطرى الذى سيزور الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، ويضم وزراء الخارجية والدفاع والمالية ومسؤولين بارزين، وقالت إن إدارة "ترامب" ستحتاج عاجلا أو آجلا للتدخل، وعندما يحدث ذلك فإن الولايات المتحدة تستطيع التفاوض لتحسين إجراءات مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون والتبادل الاستخباراتى فى الخليج، والعمل مع المنطقة بأسرها فى محاربة كل أشكال التطرف.

وذهبت الصحيفة فى تقريرها، إلى القول إن الوساطة الأمريكية يمكن أن تكون لها قدرة على إيجاد استراتيجية خروج جيد لكل دول الخليج العالقة فى الأزمة، بينما تتساءل جميعا عمن يأخذ الخطوة الأولى نحو الحل، مشددة على أن العلاقة المكسورة بين قطر ودول التعاون الخليجى لا يمكن إصلاحها بسهولة، لو أمكن هذا بالأساس، إلا أن تهدئة التوترات والعودة للتعاون العسكرى والاستخباراتى من أجل القضاء على داعش يجب أن يظل الأولوية القصوى.

وأكدت الصحيفة فى ختام التقرير، أن نجاح إدارة دونالد ترامب فى القضاء على داعش بالعراق وفى أغلب مناطق سوريا، يمكن أن يتعرض للخطر جراء الأزمات الحالية فى الخليج، التى لا تصب بالتأكيد فى مصلحة الأمن القومى الأمريكى.